La loi Yadan : encadrer la parole, déplacer le débat

Présentée comme une réponse nécessaire à la montée de l’antisémitisme, la proposition de loi n°575 de Caroline Yadan, députée apparentée au groupe Ensemble pour la République, suscite une inquiétude croissante chez de nombreux juristes, chercheurs et associations. Et pour cause : un texte dont le flou pourrait faire glisser la lutte contre le racisme vers une restriction plus large de la critique politique, en particulier de la critique de l’État d’Israël. Critiques et réflexions avec l'écrivaine palestinienne Muzna Shihabi.
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Margaux Simon