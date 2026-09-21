Marseille : le maire Benoît Payan visé par une enquête pour menaces

Rentrée sous étroite surveillance judiciaire pour Benoît Payan. Averti par le parquet de Marseille pour prise illégale d’intérêts, ennuyé par des soupçons de favoritisme et de marchés truqués lié au plan écoles, le maire de la seconde ville de France est ciblé, avec son entourage, par une enquête pour menaces contre un élu divers-gauche de la région. Les conséquences de la méthode brutale qu’il impose depuis 6 mois et qui rappelle furieusement les années Guérini.
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Morgane Sabouret