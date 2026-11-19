Le 27 février 2026, en pleine campagne municipale, une tête de porc est accrochée devant le domicile de Christian Estrosi, maire de Nice, alors distancé dans les sondages par son ancien bras droit Éric Ciotti. L’infâme mise en scène, accompagnée d’une affiche barrée d’une étoile de David, provoque d’abord un élan de sympathie pour le candidat. Sauf qu’elle est née dans l’équipe de l’ombre qu’il avait recrutée une semaine plus tôt. Aujourd’hui, nul n’en revendique la paternité. Qui a eu l’idée ? Dans ce deuxième épisode de la « baie des cochons », Blast reconstitue cette macabre journée d’hiver.
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Morgane Sabouret