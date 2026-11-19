L’affaire de la tête de cochon accrochée devant le domicile de l’ex-maire de Nice Christian Estrosi n’est que le dernier épisode judiciaire dans lequel l’édile et son épouse se retrouvent enfermés. Depuis une demi-douzaine d’années, le couple formé par l’homme politique de droite et l’animatrice télé Laura Tenoudji accumule les procédures. Un cortège d’affaires impressionnant qui voyage de Nice à Marseille, en passant par Paris. Désormais — Blast le révèle — les premières convocations devant le tribunal correctionnel arrivent.
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Morgane Sabouret