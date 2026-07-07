Olympique de Marseille : droit au tribunal ?

L’OM change de visage, mais pas d’habitudes. Après une saison de crises — vestiaire en guerre, entraîneur débarqué, président remplacé, direction sportive en pleine valse —, le club marseillais tente de repartir sur des bases « saines » : austérité imposée par le propriétaire étatsunien, nouvelle direction, discours d’humilité. Mais à peine arrivé, Stéphane Richard, condamné dans l’affaire de la procédure d’arbitrage Tapie, se trouve happé par la campagne présidentielle d’Edouard Philippe. Et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a déjà un fil judiciaire à la patte. À l’OM, même le renouveau a un train de retard sur la justice.
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Margaux Simon