« Réveil dans la terreur » : plongée dans l’enfer de la masculinité toxique

Resté invisible durant plusieurs décennies, le film de 1971 Réveil dans la terreur, réalisé par Ted Kotcheff, est récemment ressorti en salles dans une version restaurée. L’occasion de revenir sur un film qui a marqué les esprits en son temps du fait de son caractère viscéral et qui, aujourd’hui encore, nous parle du monde tel qu’il va. Récit de la virée infernale et hallucinatoire d’un instituteur dans l’outback, l’arrière-pays australien, cette plongée diurne dans les ténèbres met le public face à une vérité dérangeante : il n’y a qu’un pas entre la civilisation et la barbarie qui, à tout moment, peut ressurgir. Constat qui, dans un contexte où le fascisme ressurgit et se pare de nouveaux atours, n’en est que plus salutaire.
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Margaux Simon