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Saint-Germain-en-Laye : soupçons d’emprise et bataille judiciaire autour d’une riche héritière

Saint-Germain-en-Laye : soupçons d’emprise et bataille judiciaire autour d’une riche héritière

La modification d’un contrat de mariage entre une riche héritière et une figure de l’intelligence économique révèle un étonnant réseau de solidarités à Saint-Germain-en-Laye. On y croise le maire sortant (et réélu) Arnaud Péricard (Horizons), l’ancien chef d’état-major Édouard Guillaud, l’ex-responsable du renseignement français Alain Juillet, la société Hippocampe et des mouvements chrétiens soupçonnés de dérive sectaire. Un mélange que la justice de Versailles examine désormais.

Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon