Sondages d’« intentions de vote » : il est temps de fermer l’usine à fake news

Les élections municipales ont été une nouvelle occasion pour les instituts de sondages de faire la démonstration qu’ils étaient totalement incapables de mesurer de prétendues « intentions de vote ». Leurs enquêtes pré-électorales ont ainsi fourni des chiffres considérablement éloignés des résultats finaux, voire contradictoires avec ces derniers. Mais qu’à cela ne tienne : dès les jours qui ont suivi, de nouveaux sondages, concernant l’élection présidentielle, ont pris la suite, et ils sont chaque jour relayés, commentés et « décryptés » dans la plupart des médias dominants. Une confirmation de l’inusable effet d’agenda de ces sondages dits d’« intentions de votes », omniprésents dans le débat public alors qu’ils devraient pourtant, en définitive, être considérés pour ce qu’ils sont : de puissants générateurs de fake news.
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Margaux Simon