SOS Racisme : comment le PS a tenté de récupérer l’antiracisme

À Stalingrad, lundi 26 octobre, les représentants du Parti socialiste ont été hués lors d’un rassemblement en hommage aux victimes de Trappes, appelé notamment par SOS Racisme, association accusée de récupération politique. Mais pourquoi une organisation antiraciste historique suscite-t-elle autant de colère chez les militants des quartiers populaires ? Née en 1984 dans l’orbite socialiste, l’association a canalisé les mouvements antiracistes autonomes pour en neutraliser les revendications. Retour sur plus de quarante ans de tensions.
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Margaux Simon