Face aux chaines d'info racistes : autodéfense médiatique

"Bonjour, bienvenue dans Rhinoceros, aujourd’hui on va parler de BFM et de CNews hein, comme d’habitude en fait. Vous l’avez vu, il est en train de se jouer quelque chose autour de ces chaînes info, les gens en ont plein le cul. On pouvait déjà le voir au début du mouvement lycéen, CNews était très mal reçu et BFM n’était souvent pas mieux traité. Les jeunes ont appris. Ils ont vu les images soigneusement choisies, ils ont entendu les interventions des flics toute la journée qui nous expliquaient qu’il n’y avait pas de violence policière, ils ont entendu les invités d’extrême droite expliquer que tout ça c’était de la violence urbaine et qu’il fallait tirer dans le tas, ils ont compris que BFMtv n’était pas de leur côté."
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon