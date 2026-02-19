Lyon : Une ville sous la pression de l'extrême droite radicale

Le 14 février 2026, Quentin Deranque, 23 ans, militant identitaire, meurt des suites d’un affrontement avec des antifascistes à Lyon. Cette vidéo ne revient pas directement sur les faits, par ailleurs largement commentés dans la presse et le monde politique, mais tente d’en interroger le contexte. Pour Blast, Elian Delacôte, journaliste à Rue89Lyon, nous éclaire sur l'ancrage de l'extrême droite radicale à Lyon, qui s'est illustrée dans de nombreuses agressions ces dernières décennies.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon