Banlieues : des territoires à l’abandon

Faut-il soutenir économiquement et socialement les banlieues suite aux violences urbaines de ces derniers jours ? Selon le gouvernement, non. Le ministre de l’économie Bruno Le Maire a déclaré “Je ne crois absolument pas qu’un nouveau plan banlieues soit la solution.” Des déclarations qui font suite aux nombreuses prises de parole ces derniers jours déplorant les milliards d’euros investis dans les banlieues sans résultat significatif. Mais qu’en est il réellement de la situation économique dans les banlieues ? Les aides sociales y sont-elles plus importantes, quelle est la situation en termes d’emploi, d’éducation, de santé, de services publics de manière plus générale ? Quelles ont réellement été les politiques publiques à destination de ces quartiers ces dernières années, qu’est ce qui aurait pu être fait différemment, quel avenir économique peut-on espérer avec des politiques adaptées ? Éléments de réponse avec Salomé Saqué.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info