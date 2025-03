Héritage : comment les riches font sécession, avec l'aide des politiques

Dans une société que l’on dit de plus en plus individualiste, le rôle de la famille dans le destin économique des personnes n’a jamais pris autant d’importance. Est-ce que nous ne serions pas en train de devenir, de plus en plus, une “société d'héritiers” ? Plus que ça, au vu des empires économiques qui grandissent et qui se transmettent au sein de quelques familles, ne serions nous pas en train de devenir une “société de dynasties” ? Dans ce nouvel épisode de Argent Magique avec ​⁠‪@StupidEco‬ et ​⁠‪@Heu7reka‬ nous expliquent quelles sont les implications de cette nouvelle répartition des richesses sur notre société et sur nos institutions.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon