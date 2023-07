"C'est quoi ce bordel ?"

Attention, moment "auto promotion"! C’est quoi ce bordel ? Ce bordel est un polar écrit au feeling, selon l’auteur. Ce bordel est l’histoire d’un flic, un bon flic, qui s’est tiré une balle dans la tête et qui s’est loupé. Manque de chance, selon lui. Et c’est ce flic, au summum de la dépression, qui va nous raconter son histoire. Denis Robert recevait à Blast Bruno Gaccio il y a une quinzaine de jours, pour parler de son livre, co édité par Blast et Florent Massot

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info