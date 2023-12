Climat : vivons-nous dans un monde de science-fiction ?

La faille dans le climat est apparue au grand jour avec la création du GIEC en 1988 et son premier rapport publié en 1990. Cette faille est en train de devenir un gouffre béant. Depuis le film de science-fiction "Le jour d'après" de Roland Emmerich en 2004, et le documentaire "Une vérité qui dérange" d'Al Gore en 2006, il y aura bientôt 20 ans, beaucoup trop peu semble avoir été fait pour s'attaquer véritablement au réchauffement climatique et à ses conséquences, apparaissant de plus en plus catastrophiques au fur et à mesure que l'on commence à être capable de les simuler finement.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret