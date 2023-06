Extrême-droite : le pire arrive par les mots

« Que nous est-il arrivé », « quand avons-nous baissé la garde » ces interrogations qui ouvrent le dernier essai d’Edwy Plenel « l’appel à la vigilance, face à l’extrême droite » (ed. la Découverte) constituent aussi le point de départ de cet échange avec Soumaya Benaissa. Le 13 juillet 1993, préoccupés par la résurgence des thèses antidémocratiques d'extrême droite, quelques-uns des plus grands intellectuels de l'époque ont signé à l’initiative de l’historien et éditeur disparu, Maurice Olender, L'Appel du 13 juillet 1993. Parmi eux, Pierre Bourdieu, Françoise Héritier, Umberto Eco, jacques derrida, jean-pierre vernant entre autres. 30 après la publication de cet appel, Le journaliste, co-fondateur et président de Mediapart explique les raisons de son extrême actualité. Loin d’avoir été entendu, il semble presque avoir été combattu et résonne comme une prophétie. La responsabilité des médias et de toutes celles et ceux « qui ne tiennent pas la digue » relevée et pointée au cours de cet entretien permet d’évoquer plus fondamentalement celle qui incombe avec d’autant plus d’acuité aujourd’hui, aux médias indépendants.

