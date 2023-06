Gisèle Halimi : à l'intersection des luttes

« Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une figure majeure de notre histoire récente, une figure majeure puisqu'elle est même au Panthéon, je parle bien sûr de Gisèle Halimi. Bon en fait, elle n'est pas au Panthéon. On parle de la mettre au Panthéon depuis sa mort en 2020, mais elle n'y est pas encore, mais elle a quand même reçu un hommage national du président Macron en personne. Mais tout ça à divisé pas mal de monde. Autant le combat de Gisèle Halimi sur l'avortement ou pour faire reconnaître le viol comme crime, ça fait plutôt consensus, même si les actes ne suivent pas derrière. Par contre, la lutte anticoloniale, c'est déjà plus compliqué. » Pour comprendre ce combat à la fois féministe et anticolonial de Gisèle Halimi, il faut revenir sur sa vie, et ses combats ! C’est l’objet de ce nouveau portrait, avec l’arrivée d’une nouvelle chroniqueuse, Modiie !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info