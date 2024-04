Testosterror, ou comment être un homme à l'heure du féminisme

Ces dernières années, on entend de plus en plus parler de “crise de la masculinité”. Si certains se plaignent des féministes et disent se sentir menacés dans leur virilité, d’autres au contraire, en profitent pour remettre en question les injonctions à la virilité. Pour eux, les hommes aussi peuvent tirer de gros bénéfices des combats menés par les féministes. Alors que se passe-t-il si on imagine un monde où la virilité, ou plutôt, la testostérone disparaîtrait ? Un monde où les hommes seraient forcés d’abandonner les attributs de leur virilité du jour au lendemain, à cause d’une pandémie mondiale. C’est le scénario rocambolesque de la bande dessinée Testosterror que publie le dessinateur Luz. Dans cet ouvrage détonnant, il interroge les masculinités, pose un point de vue d’homme sur les changements sociaux à l'œuvre depuis des années, et apporte des éléments de réponse à cette question : comment être un homme aujourd’hui ?

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret