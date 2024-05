🦏 La révolte des Kanaks et les pauvres colons

"Aujourd'hui dans Rhinocéros, on va regarder comment les grands médias ont réagi à l'irruption dans l'actu d'un événement inattendu : la révolte des Kanaks. Ce n'était pas si inattendu que ça. Les journalistes ne sont pas des spécialistes. Regardons comment ils ont géré ça. On ne va pas se mentir nous mêmes, on n'est pas des spécialistes de la question. Par contre, on commence à bien connaître le système médiatique. On a travaillé sur le traitement des semaines qui ont suivi le 7 octobre, on a bien vu comment les narratif des dominants s'imposaient comme des narratifs dominants. On a bien vu les difficultés qu'on pouvait avoir en France à évoquer la question coloniale en particulier. C'est tout cela qu'on va regarder aujourd'hui, en portant notre attention précisément sur les premiers jours de la révolte et sur leur traitement médiatique. La révolte des Kanaks, c'est une révolte de colonisés. C'est quand même dur de prétendre le contraire, mais ils vont essayer quand même. Alors on va voir comment ils s'en sont sortis nos journalistes préférés."

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste