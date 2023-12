Inceste, pédocriminalité : "La réalité la plus déniée de l'histoire

En France, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes. Ce qui fait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Dans 81% des cas, l’agresseur est un membre de la famille. Aujourd’hui, 1 personne adulte sur 10 a été victime d’inceste. Or il y a une tentation collective de faire comme si tout cela n’était pas réel… Évidemment, les prises de conscience ont beaucoup évolué ces dernières années.. De nombreuses œuvres ont brisé le tabou de l’inceste et permis à des centaines de milliers de personnes de comprendre son ampleur : des livres comme Triste Tigre, la Familia Grande ou encore le podcast Ou peut être un nuit. Mais si la société commence à comprendre l’étendue des crimes commis contre les enfants, elle n’arrive toujours pas à prendre au sérieux leur parole ni à les protéger. Et les agresseurs restent le plus souvent impunis… 70% des plaintes déposées pour violences faites aux enfants sont classées sans suite. Seulement 3% des viols et agressions sexuelles commis chaque année sur des enfants font l’objet d’une condamnation et seulement 1% dans les cas d’inceste. En 2021, Emmanuel Macron a fait une promesse: « On est là. On vous croit et vous ne serez plus jamais seules. » mais qu’en est-il vraiment aujourd’hui ? L’impunité des agresseurs et l’absence de soutien social donné aux victimes coûtent chaque année 9,7 milliards d’euros à l’État… Un chiffre révélé par La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants créée par le président lui-même. Après 3 ans de travaux et 30 000 témoignages recueillis, la Ciivise publie son rapport final. Elle y fait 82 préconisations de politiques publiques qu’elle espère voir appliquer au plus vite. Alors quelle est la réalité de l’inceste et de ses conséquences aujourd’hui en France ? Comment mieux protéger les enfants victimes de violences et lutter contre l’impunité des agresseurs ? Et peut-on réellement espérer que le gouvernement applique les préconisations de la Ciivise ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Edouard Durand, ancien juge des enfants et co-président de la Ciivise.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret