🦏 Israël-Palestine : comment expliquer ce fiasco journalistique

🩏 IsraĂ«l-Palestine : comment expliquer ce fiasco journalistique

« Ça va ĂȘtre la question du jour. Pourquoi les journalistes français sont-ils aussi biaisĂ©s ? Comment on en est arrivĂ© Ă cette situation oĂč on en vient Ă relativiser, voire excuser sur les plateaux, ce qui commence Ă ressembler Ă un nettoyage ethnique, voire Ă un gĂ©nocide dans la bande de Gaza ? Notre point de dĂ©part aujourd'hui, ça va ĂȘtre l'attaque meurtriĂšre du 7 octobre, son traitement mĂ©diatique, mais on va bien sĂ»r revenir sur le traitement mĂ©diatique de la riposte israĂ©lienne, qui Ă l'heure oĂč on tourne cette Ă©mission a fait plus d'une dizaine de milliers de morts. » Nouvel Ă©pisode de RhinocĂ©ros, par Lumi et Usul.

