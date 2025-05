🦏 Le Figaro, journal d'une bourgeoisie qui se radicalise

"Avant Le Figaro, c'était l'élégance de Jean d'Ormesson, c'était l'intelligence de Raymond Aron et maintenant c'est Devecchio et Bastié. Ils ont au moins raison sur une chose dans ce journal, c'est que le niveau baisse. Mais il y a plusieurs types de bourgeoisies. Par exemple, on vous a parlé des dentistes de province qui achetaient Valeurs actuelles, bon ben qui achète Le Figaro ? Quel type de bourgeoisie ?" Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon