Les lanceurs d'alerte contre le secret des affaires

Du 10 au 12 novembre dernier avait lieu la 8e rencontre annuelle des lanceurs d’alertes. La Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord a accueilli l’événement où de nombreux sujets ont pu être présentés et débattus. Comme la loi Waserman de mars 2022, en passant par l’évasion fiscale, le dérèglement climatique, la liberté d’expression, les missions de sauvetages de SOS Méditerranée, l’emploi inapproprié des forces de l’ordre et encore bien d’autres sujets. Pour cette nouvelle édition, nous avons rencontré différentes personnalités afin qu’elles nous traduisent quels sont les rapport, aujourd’hui, entre la législation française et européenne et les lanceurs d’alerte.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret