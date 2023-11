L'étude qui prouve que Macron est le président des riches

Plusieurs études menées par des instituts indépendants ont déjà montré que la politique du président de la République favorise clairement les plus aisés au détriment des plus modestes. Seulement cette fois, nouveauté, c’est France Stratégie, un organisme sous l'égide du Premier ministre, qui livre un rapport accablant sur les réformes de la fiscalité du capital, et qui montre que ses réformes emblématiques comme la suppression de l’ISF n’ont pas eu les effets escomptés, bien au contraire. Alors comment Emmanuel Macron est-il devenu le président des riches, que nous dit ce nouveau rapport exactement, et pourquoi est-il si important ? Éléments de réponse avec Salomé Saqué.

