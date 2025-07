Bayrou impose la mise à mort du modèle social français

Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Cette semaine, on va vous parler d'argent. En effet, mardi 15 juillet, François Bayrou a présenté ses propositions pour le budget. Et sans surprise, il a fait dans le réac mais aussi dans le bon macronisme. On va décrypter le contenu des annonces de Bayrou pour comprendre ce qui nous attend. Ensuite, on ira voir du côté des universités. Car en effet, le ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé que l'islamo-gauchisme n'existait pas. Dingue, non ? Et tout ça : c'est dans ce nouveau numéro de Dissolution.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon