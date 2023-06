Prendre aux pauvres pour gaver les riches : la méthode E. Macron

« Durant le conseil des ministres du 30 mai dernier, Emmanuel Macron n’a pas seulement réprimandé sa Première ministre, qui avait osé dire publiquement qu’elle pense qu’il ne faut pas banaliser les idées du Rassemblement national. Pendant ce conseil des ministres, le chef de l’État français a aussi expliqué aux membres du gouvernement, comme l’a rapporté le quotidien Libération, qu’il était, je cite, « important de ne pas tomber » dans ce qu’il appelle « le piège à la con de la fiscalité des riches ». Pourquoi est-ce qu’il s’est énervé comme ça ? Parce que l’économiste Jean-Pisani Ferry venait de proposer, dans un rapport qui lui avait été commandé par Élisabeth Borne, une « taxation temporaire et exceptionnelle des plus aisés » pour financer la transition écologique. cette proposition a profondément irrité le chef de l’État. Est-ce que c’est étonnant ? Absolument pas, puisque nous savons depuis le tout début de son premier quinquennat qu’Emmanuel Macron est « le président des ultra-riches », comme l’indiquait le titre d’un livre des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot paru dès 2019. On comprend que ce débat le gêne, car après tout : pourquoi prendrait-il le risque de fâcher ses amis, quand il est si facile de taxer plutôt les pauvres ? Nouvel épisode de quelle époque formidable, la chronique politique de Sebastien Fontenelle,à retrouver tous les jeudis sur Blast !

