Qui peut encore arrêter Macron ?

Nous sommes désormais à plus de vingt 49.3 utilisés par ce gouvernement pour faire adopter ses mesures, et ça ne risque pas de s’arrêter. Comme on le sait déjà, le budget sera adopté par 49.3 et le gouvernement pourra y mettre ce qu’il veut sans que personne ne puisse y faire grand chose. Car il n’y a même pas 289 députés dans ce pays pour arrêter la Macronie. Tant que Macron disposera d’une majorité relative, le budget continuera d’être adopté chaque année par 49.3, sauf si une motion de censure venait renverser le gouvernement. Pour rappel, ce n’est arrivé qu’une seule fois et la seconde d’après, l’Assemblée était dissoute. Vive la Vème République et ses contre-pouvoirs claqués au sol. Après un an et demi du second quinquennat Macron, il est peut-être temps de faire un point sur ces fameux contre-pouvoirs. Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Autrement dit : qui peut encore arrêter Macron ? Auteurs et réalisation : Camille Chastrusse et Victor Ulysse Sultra, doctorant en droit public Images : Cyprien Bisot Son : Mateo Villena Penaloza Mixage : Baptiste Veilhan Graphisme : Morgane Sabouret Directeur des programmes : Mathias Enthoven Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa Directeur de la rédaction : Denis Robert

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret