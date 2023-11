Tags d'étoiles de David : un emballement politique et médiatique

Ce sont des tags qui ont choqué la France entière : des centaines d’étoiles de David bleues apposées sur les murs de bâtiments et de lieux de résidence à Paris et en région parisienne. Très vite, les responsables politiques et les médias se sont alarmés de ces tags qui, dans un contexte de montée de l’antisémitisme, réveillent une mémoire traumatique, et se sont quasi unanimement indignés de leur caractère antisémite. Certains, sont même allés jusqu’à essayer d’en désigner les coupables, y compris au sommet de l'État. Seulement, moins de deux jours plus tard, on apprenait qu’un couple de moldaves auteur de tags similaires avait été arrêtés quelques jours plus tôt, et certains médias affirment aujourd’hui que ces individus auraient reçu des ordres d’un commanditaire russe. Alors que sait-on de ces tags exactement à cette heure, que faut-il en comprendre, et quelles leçons peut-on tirer de cette couverture politique et médiatique ? Éléments de réponse avec Salomé Saqué.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret