Ukraine : l’écologie au coeur de la guerre

Au matin du 6 juin 2023, le monde se réveille avec les images de la rupture du barrage de Kakhovka, à une cinquantaine de kilomètres en amont de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Passées en boucle sur tous les médias, elles semblent avoir, pour la première fois, créé un véritable émoi face à l’impact écologique de la guerre, mettant en lumière aux yeux du grand public les liens entre conflit militaire et conséquences environnementales. Pourtant, les problématiques environnementales en Ukraine ne sont pas nouvelles. Dans cet immense pays européen de 43 millions d’habitants, très industrialisé, où l'on trouve parmi les plus importants écosystèmes du continent, la libéralisation effrénée et incontrôlée qu’a connu son économie ces dernières décennies avait fait tirer plusieurs fois la sirène d’alarme par des militants et organismes ukrainiens. Dans un monde en plein dérèglement climatique, militants et activistes ukrainiens, engagés dans le conflit, se démènent pour faire entendre leurs combats, déjà bien avant Kakhovka.

