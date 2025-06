A69 : Le gouvernement se passerait bien de la justice

La décision de la Cours d’appel du tribunal administratif de Toulouse qui autorise la reprise des travaux de l’A69 est ambiguë : à la fin de l’année, le réexamen du dossier pourrait bloquer à nouveau le chantier. Vexés, les députés du centre, de droite et d’extrême-droite et certains socialistes se pressent à l’Assemblée pour exclure tout recours possible. Pagaille et gabegie sur fonds de trafic d’influence.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret