A69 : Récit d'un passage en force en toute illégalité

Depuis novembre 2023, des opposants à l’autoroute A69 se sont installés de manière durable, créant une ZAD, pour protéger une zone qualifiée à “fort enjeu écologique” dans la forêt de la Crèmade à Saïx. Une installation qui ne plaît pas du tout à Atosca, le concessionnaire du projet et aux autorités qui font pression pour déloger et décourager les écureuils qui occupent les arbres, quitte à risquer un drame. Pour Blast, Claire Dujardin, l’une des avocates en charge de la défense des activistes revient sur le déroulement des évènements des dernières semaines et trace le récit du passage en force d’une aberration écologique et démocratique.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste