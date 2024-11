Abattre les animaux, massacrer les humains - avec Kaoutar Harchi

Dans cet entretien avec Soumaya Benaissa, Kaoutar Harchi, écrivaine et sociologue, présente son livre Ainsi l’animal et nous (Actes Sud). À travers un style mêlant poésie, politique et analyse, elle explore les liens entre la violence exercée sur les animaux et les systèmes de domination touchant les groupes marginalisés : femmes, colonisés, migrants, non-blancs, etc. Harchi expose une thèse forte : les méthodes de contrôle et d’oppression appliquées aux humains ont souvent été testées sur les animaux. Elle éclaire, avec profondeur et justesse, la relation entre patriarcat, colonialisme, racisme et capitalisme. Un appel puissant à reconnaître l’interconnexion des luttes pour la justice.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon