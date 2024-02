Argentine : la résistance populaire s'organise face à Milei

Javier Milei a fait face à une première contestation d'ampleur et à une grève générale, le 24 janvier, après un mois et demi seulement au pouvoir. Alors que le nouveau président auto-proclamé "anarcho-capitaliste" veut imposer des réformes d'austérité, Blast revient avec la chercheuse Maricel Rodriguez Blanco sur le contexte politique ayant permis son élection et sur les répercussions immédiates de ses mesures controversées, et dresse le portrait d'une résistance qui émerge, tant dans les rues qu'au sein des institutions.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret