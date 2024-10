Austérité programmée : tout comprendre au budget 2025 présenté par le gouvernement

Au moment où nous publions cette vidéo, le budget est en train d’être débattu à l’Assemblée nationale, après avoir été examiné en commission des finances. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les discussions sont houleuses. Certains affirment que c’est un budget “socialiste” quand d’autres s’indignent de son aspect “austéritaire”, mais qu’en est-il vraiment ? À quoi ressemble le texte proposé initialement par le gouvernement, et qui pourrait bien être adopté avec un 49.3 ? Comment se positionnent les partis sur les grands sujets de dépenses publiques et de recettes fiscales ? Quelles seraient les conséquences sur nos vies de l’adoption de la première version du budget ? Réponse dans cette nouvelle émission pour Blast. Précision : Cette vidéo a été écrite le dimanche 20 octobre, et ne tient pas compte des différents votes à l’Assemblée nationale effectués depuis.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret