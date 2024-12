Bayrou, Macron, RN, Gaza, etc. : En 2025, soutenez Blast face à la désinformation

En 2025, on va avoir besoin de force pour continuer à mener cette bataille de l’information, face à des médias qui « au mieux » s’écrasent, et « au pire » font carrément la propagande de l’extrême droite, et du gouvernement. L’un des moyens de nous soutenir, dont on vous a très peu parlé jusqu’à présent, c’est de devenir sociétaire de Blast. Pour rappel, Blast est une société coopérative d’intérêt collectif. Ça veut dire, pas de dividendes, les profits sont ré investis à 100% dans l’outil de travail, les embauches, les salaires, les conditions de travail etc. Vous êtes déjà 2000 à avoir pris une ou plusieurs parts sociales, et des centaines à voter, discuter, échanger régulièrement autour de l’avenir de Blast. Pour devenir sociétaire de Blast c'est à partir d’une part sociale, à 5 euros. On a voulu que chacune et chacun puisse, si il ou elle le souhaitent, devenir sociétaire. Mais si vous souhaitez prendre plus de parts sociales, vous le pouvez évidemment, mais attention, vous n’aurez pas plus de poids qu’un autre sociétaire n’ayant qu’une seule part sociale. En revanche, un peu comme le don, cela vous donne le droit à une défiscalisation de 50%. Pour nous, le fait d’avoir plusieurs milliers, et un jour peut être, je l’espère, plusieurs dizaines de milliers de citoyennes et citoyens engagés dans notre société coopérative, qui nous apporteraient leur soutien pour peser face aux menaces et aux attaques, serait une force incroyable. Nous pensons, même, à Blast, que c’est là une des formes du nouveau mode de fonctionnement et de financement des médias. Le don, ponctuel, l’abonnement, régulier, et la part sociale, pérenne qui nous permet d'investir et de nous développer.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

