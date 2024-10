Bolloré, Arnault, Kretinsky : le capitalisme va tuer l'édition

Florence Gaillard et Florent Massot dressent aujourd’hui pour Blast le portrait de l’édition et de sa concentration entre les mains de quelques oligarques et nous présente son avis d’éditeur historique et aujourd’hui créateur d’une maison indépendante face aux groupes de plus en plus dépendants de leurs actionnaires. De Gallimard à Fayard, de Flammarion à Plon en passant par Minuit et Grasset que reste-t-il de nos espaces de liberté, de nos espoirs et de notre avenir littéraire ?

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret