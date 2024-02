Bukele : au Salvador, le « dictateur le plus cool du monde »

Il y a un pays qui fait un peu parler de lui depuis quelques années. Il a eu droit à son documentaire Arte, à une vidéo du journal 20 Minutes, une autre de Brut, ou encore un reportage de TF1. Ce pays, c'est le Salvador. Alors pourquoi on se met à parler du Salvador ? Jusqu'à récemment, le pays était surtout connu pour être un des États les plus violents au monde, avec un des taux d'homicides les plus élevés de la planète. Ces violences sont principalement dues à des gangs, les Maras. Mais aujourd'hui, cette ultraviolence semble appartenir au passé. Et si l'on en croit les reportages, c'est grâce à la politique menée par l'homme qui dirige le pays depuis le 1ᵉʳ juin 2019, Nayib Bukele.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste