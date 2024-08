"Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits"

La rentrée s’annonce pleine d'incertitude. Emmanuel Macron va-t-il nommer une première ministre du NFP ? Même si Lucie Castets occupe le terrain, on sent bien qu’il n’a pas envie d’une femme qui pourrait lui faire de l’ombre. Il préférerait Xavier Bertrand ou mieux Gérald Darmanin, le chouchou de Bernard Arnault, toujours prêts à toutes les compromissions et les bassesses pour grignoter nos libertés. Aucune leçon n'a visiblement été retenue, le show continue comme avant. Une nouvelle étape a été franchie, avec des médias dominants, inféodés au pouvoir vacillant de l’extrême centre qui se cherche ou de l’extrême droite qui se compte. L’ordre néo libéral infuse comme jamais. On peut même opiner, compte tenu de ce à quoi on vient d’échapper, que le pire est devant nous. Allez un dernier édito pour partir en vacances loin de Macron et de Bardella Merci et à bientôt.

