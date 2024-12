Censure historique : Macron, champion du chaos

Dans ce numéro spécial, focus sur la censure budgétaire et ses impacts, avec un entretien exclusif d'Éric Coquerel, député LFI et Président de la Commission des Finances. Retour sur les enjeux de cette censure, le départ de Michel Barnier, et l'annonce prochaine d'un nouveau Premier ministre par Emmanuel Macron, marquée par une allocution controversée. Décryptage de la stratégie des LR face au RN et des contradictions des macronistes dans notre rubrique "Ensemble pour le n’importe quoi". Enfin, entre tensions et moments cocasses, découvrez les séquences marquantes de la crise politique actuelle

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon