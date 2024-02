Comment le masculinisme menace les femmes et toute la société

À l’heure où la parole des femmes se libère, le mouvement masculiniste se renforce. Des discours anti-femmes prolifèrent sur les réseaux sociaux : on y apprend que les femmes doivent être soumises, rester à leur place, qu’il faut que les hommes “réaffirment leur virilité”, certains propos banalisent même le viol voire… le meurtre de femmes. Via des vidéos sur des cours de séduction, de musculation, ou au détour d’une simple recherche Google, on peut tomber dans la boucle algorithmique masculiniste. Cette haine ne se limite pas aux frontières d’internet, aux Etats-Unis, ce phénomène est si puissant qu’il mène parfois à des attentats perpétrés à l’encontre des femmes, assassinées pour le simple fait d’être... femmes. Comme la haine des femmes a-t-elle pris autant de place sur les réseaux sociaux ? Comment pouvons-nous lutter contre ce phénomène ? Pour répondre à ces questions, Salomé Saqué interview Pauline Ferrari, une journaliste qui a enquêté pendant plus d’un an sur cette thématique.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste