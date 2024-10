De Allende au NFP : le système fait toujours barrage à la gauche

"C'est étrange, l'espoir, c'est fragile. A la victoire du Nouveau Front populaire, j'ai ressenti ça, la surprise d'y croire depuis des décennies. On vote par réflexe pour le moins pire. J'avais jamais vraiment ressenti de la joie en me rendant dans l'isoloir. Ça fait bizarre. Ça fait peur aussi parce qu'on anticipe la déception. On sait qu'elle arrivera. On sait que le président voudra reprendre la main. Pour cette nouvelle saison de Doc doc doc, on a eu envie de vous montrer trois films qui racontent les rivières lorsqu'elles quittent leur nid, le peuple quand il prend conscience de sa force, quand il s'éduque et qu'il prend son destin en main."

