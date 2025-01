Depuis Charlie et Hara Kiri, une vie à résister à la connerie ambiante

Difficile de mieux finir l’année à Blast autrement qu’avec cet entretien XXL de Jackie Berroyer. A l’occasion de la sortie de son dernier opus « Presque mort à Venise » (Le Dilettante), Denis Robert accompagné de main de maitre par Pacôme Thiellement converse avec un des derniers mohicans de la saga Hara-Kiri/Charlie Hebdo (le vrai, l’original). Les trois convives passent en revue une vie d’écriture puis de télévision (ambiance Canal avant Bolloré) et cinéma aux côté de Cavanna, du professeur Choron, de jean Pierre Mocky et de toute une galerie de personnages qui rendraient presque nostalgiques d’une époque où les mots et les images fusaient comme des balles. Et où on rigolait un peu plus qu’aujourd’hui. Merci Jackie et à bientôt de nous revoir à un enterrement...

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon