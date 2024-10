Des États-Unis à la France : l'explosion du chaos politique

C’est la campagne électorale la plus violente de l’histoire des États-Unis depuis 1968 et l’assassinat de Kennedy. Tentatives d’assassinat, fake news massivement diffusées, utilisation de l’intelligence artificielle, implication d’un milliardaire qui n’a plus aucune limite, propos outranciers, haineux, le tout sur fond d’une tension sociale inédite… La campagne pour savoir qui sera à la présidence des États-Unis est déroutante et inquiétante, car c’est bien l’avenir de ce pays, mais aussi en partie le nôtre qui va se jouer le 5 novembre. Un élément en particulier a changé le ton de cette campagne : le soutien d’Elon Musk, l’homme le plus riche du monde à Donald Trump. Les deux hommes forment un duo infernal, prêt à tout pour gagner la bataille de la maison blanche. Le nouveau patron de X, ancien twitter, utilise son réseau pour faire campagne et a donné 75 millions de dollars pour soutenir son candidat. Diffamation, fausses vidéos, désinformation de masse, argent promis aux citoyens : tous les coups sont permis. C’est une véritable machine de guerre électorale qui émerge, à un moment où le paysage médiatique et la société américaine sont plus polarisés que jamais. Et cette montée de haine n’est pas prête de s’arrêter. Donald Trump qui termine sa troisième campagne présidentielle continue la surenchère dans les déclarations outrancières et extrémistes. Jamais il n’était allé aussi loin auparavant. Si en France, nous regardons ces événements avec une certaine incompréhension, il est pourtant essentiel de les comprendre. Car les deux scénarios sont permis, à l’heure actuelle il est absolument impossible de prédire qui de Donald Trump ou de Kamala Harris siègera à la présidence des Etats Unis. Alors dans cette nouvelle chronique, Paloma Moritz et Salomé Saqué vous racontent cette élection. Que se passe-t-il actuellement sur le sol américain, comment cette bataille culturelle s’opère-t-elle dans les médias, aue raconte le soutien d’Elon Musk des fractures de la société américaine ? Les Etats-Unis sont-ils notre dystopie politique ? Réponses dans ce décryptage.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret