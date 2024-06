Dissolution : le front populaire peut-il gagner ?

L’extrême droite est plus puissante que jamais. Suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, le Rassemblement national est en train de s’allier au parti Les Républicains, pour former une union des droites, dominée par l’extrême droite, un événement sans précédent dans l’histoire de la Vème république. Face à cet état de fait, la gauche s’organise, et des personnalités du monde intellectuel et artistique appellent à une union de la gauche, seule force à pouvoir potentiellement empêcher ce basculement. C’est en tout cas ce qu’affirme l’économiste Julia Cagé, co-signataire d’un appel dans le journal Le Monde à l’union des gauches pour les élections législatives. Alors que risque-t-on si le Rassemblement national arrive au pouvoir ? La gauche peut-elle vraiment s’unir, et si oui, peut-elle vraiment gagner ? Est-il encore possible d’éviter l’accession de l’extrême droite au pouvoir ? Réponse dans cette nouvelle émission pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste