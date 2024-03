DSK : L’affaire qui n'a (presque) rien changé

Dans cet épisode, Ostpolitik et Modiie reviennent sur l'affaire DSK et sur l'affaire de viol qui l'a fait tomber. Et vous allez voir que si ça se passe il y a seulement treize ans, parfois on a l'impression qu'on est dans un autre monde. Alors DSK, la dernière grande affaire de violence sexiste et sexuelle avant tout, c'est l'objet de ce nouvel épisode des Portraits.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste / Morgane Sabouret