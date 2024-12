Du Panthéon à Barbès : L'histoire méconnue des arabes à Paris

Dans ce premier épisode de notre nouveau format "De l'autre côté", nous rencontrons Hajer Ben Boubaker pour la sortie de son livre Barbès Blues et nous parcourons avec elle les rues de Paris pour retracer le chemin et l'histoire politique de l’immigration nord-africaine en France. Une immersion fascinante dans les événements et les luttes qui ont marqué cette communauté et leur place dans la société française.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon