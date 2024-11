🦏 Écoles de journalisme : la fabrique du conformisme bourgeois

Dans ce nouvel épisode de Rhinocéros, Usul et Lumi se penchent sur l'ESJ Paris. Déjà critiquée pour une mauvaise gestion et des impayés envers ses professeurs, l'école fait à nouveau parler d'elle après son rachat par des entrepreneurs influents, dont Bernard Arnault, Vincent Bolloré, les Dassault et Rodolphe Saadé. Ces actionnaires, tous liés à de grands médias et maisons d’édition, projettent de faire de l'ESJ un vivier de talents pour leurs propres groupes. Cette mainmise sur la formation des journalistes soulève des inquiétudes sur l'indépendance et la diversité des futurs professionnels.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon