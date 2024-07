Élection de Trump : l'immense risque pour les USA et le monde

Depuis la tentative d'assassinat qui l'a visé et la renonciation officielle de Joe Biden à se présenter du côté des démocrates, Donald Trump s'affiche de plus en plus comme favori pour un nouveau mandat à la Maison blanche. À cinq mois de la présidentielle américaine, le candidat républicain présente un programme toujours plus radical contre la démocratie, soutenu par des structures mises en place lors de sa première élection en 2016. Ludivine Gilli est historienne et directrice de l'Observatoire de l'Amérique du nord à la fondation Jean-Jaurès, elle revient sur les conséquences à hauts risques pour les libertés de ces élections.

