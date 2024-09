États-Unis : le projet qui veut renverser la démocratie

"Aujourd'hui, on va parler de Donald Trump et des États-Unis, puisqu'en novembre c'est la présidentielle là-bas. Et on va parler plus précisément d'un plan de trumpistes pour instaurer une dictature aux États-Unis en 2025."

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret