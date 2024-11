États-Unis : L'élection qui va tout faire basculer

C’est une élection qui pourrait bouleverser l’ordre du monde. Les Américains tout comme de nombreux citoyens à travers la planète retiennent leur souffle à l’approche du scrutin du 5 novembre. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump siègera à la Maison Blanche ? Cela pourrait se jouer à quelques milliers de voix près dans les 7 États clés du vote. C’est bien une partie de notre avenir qui se joue avec cette élection majeure pour la première puissance économique mondiale et le 2ème plus gros pollueur au monde. Sur les enjeux internationaux, la démocratie, l’écologie, les deux candidats ont des visions diamétralement opposées et ne représentent pas le même danger. Aujourd'hui, les américains ont le choix entre une sorte de statu quo et un saut dans le vide qui comblera les dirigeants d’extrême droite du monde entier. Face aux enjeux vertigineux et à la brutalisation sans précédent du débat public américain, les citoyens sont d’ailleurs de plus en plus anxieux. Depuis quelques jours, la tension est encore montée d’un cran, les deux candidats et leurs soutiens ont continué à sillonner les Etats clés dans une dernière chance pour convaincre. L'incertitude reste totale, alors que les enjeux sont colossaux. De plus en plus d’historiens parlent d’une potentielle bascule fasciste, nous pourrions bien être en train de vivre les dernières heures de la démocratie américaine. Alors pour bien comprendre ces élections, un petit tour d’horizon des enjeux sur la table, pour nous, comme pour les Américains. Démocratie, politique étrangère, immigration, écologie, économie ou encore droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, que peut-on attendre d’une présidence Trump ou Harris ? Réponses tout de suite, dans ce nouveau décryptage politique spécial élections américaines de Paloma Moritz et Salomé Saqué pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret